Хуска, Шулак, Кадейкин и Гребенкин названы лучшими игроками недели в КХЛ

Голкипер нижегородского «Торпедо» Адам Хуска назван лучшим голкипером 21-й игровой недели Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте турнира.

Это первое подобное достижение в его карьере. На его счету две победы в трех матчах, один из которых был сыгран «на ноль». По воротам Хуски было нанесено 102 броска, из которых он отразил 97,06%.

Лучшим защитником недели второй раз в карьере признан игрок «Адмирала» Либор Шулак, который в двух матчах недели забросил 1 шайбу и сделал три результативные передачи.

Второй раз за карьеру признается лучшим новичков форвард хабаровского «Амура» Никита Гребенкин, который набрал 4 очка (1+3) в трех матчах недели.

Лучшим нападающим впервые признан форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Он набрал 4 очка (2+2).