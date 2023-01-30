Гретцки готов летать за Овечкиным, чтобы увидеть, как он побьет его рекорд по голам

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки рассказал, будет ли он ездить по матчам Александра Овечкина, чтобы увидеть, как тот побьет его рекорд.

Гретцки за карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина на данный момент 812 голов.

«Если мистер Тед Леонсис предоставит мне свой самолет, то я полечу куда угодно», - сказал Гретцки в интервью американскому телевидению.

Добавим, что Леонсис владеет в столице США несколькими спортивными клубами, в том числе хоккейным «Вашингтон Кэпиталз».