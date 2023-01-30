Шаров ответил на шайбу Шарова, «Сибирь» победила «Амур» в овертайме

«Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила в овертайме «Амур» со счетом 2:1.
В основное время на шайбу канадского нападающего новосибирской команды Тэйлора Бека (1-я минута) клуб ответил голом Александра Шарова (27:20). А в овертайме победу «Сибири» принес свой Александр Шаров (62).
«Сибирь» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, где «Амур», набравший 57-е очко идет десятым.
1 февраля команды вновь сыграют друг с другом также в Хабаровске.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Бек (Овчинников, Сушко), 1:00
1:1 – Шаров (Грецкий), 27:20
1:2 - Шаров (Пьянов, Мерфи), 61:15
источник: «Советский спорт»