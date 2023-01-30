«Адмирал» в овертайме выиграл у «Авангарда» в матче КХЛ

Хоккеисты «Адмирала» победили омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча во Владивостоке закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.
Счет открыли хоккеисты «Адмирала» благодаря точному броску Александра Горшкова (31-я минута), гости сравняли его на 52-й минуте, отличился Дамир Шарипзянов. Победу «Адмиралу» принес точный бросок Даниила Гутика на 40-й секунде овертайма.
«Адмирал» набрал 65 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции, у «Авангарда» 69 очков и пятое место на Востоке.
Следующую игру команды проведут между собой 1 февраля.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» (Омск) – 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Горшков (Уильямс, Берлев), 30:12
1:1 – Шарипзянов (Найт), 51:15
2:1 – Гутик, 60:39
Вратари: Серебряков - Демченко