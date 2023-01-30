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«Адмирал» в овертайме выиграл у «Авангарда» в матче КХЛ

«Авангард» в этом сезоне не выигрывал у «Адмирала».
30 января 2023 14:50
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Адмирала» победили омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча во Владивостоке закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Счет открыли хоккеисты «Адмирала» благодаря точному броску Александра Горшкова (31-я минута), гости сравняли его на 52-й минуте, отличился Дамир Шарипзянов. Победу «Адмиралу» принес точный бросок Даниила Гутика на 40-й секунде овертайма.

«Адмирал» набрал 65 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции, у «Авангарда» 69 очков и пятое место на Востоке.

Следующую игру команды проведут между собой 1 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» (Омск) – 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Горшков (Уильямс, Берлев), 30:12

1:1 – Шарипзянов (Найт), 51:15

2:1 – Гутик, 60:39

Вратари: Серебряков - Демченко

источник: «Советский спорт»
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