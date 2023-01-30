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«Великолепно для хоккея». Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд по голам

Российскому хоккеисту осталось забросить 83 шайбы.
30 января 2023 15:04
автор: Максим Скороходов

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки поддержал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, приближающегося к рекорду канадца.

Гретцки за карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина на данный момент 812 голов.

«Какой замечательный молодой человек играет у «Вашингтона» под 8-м номером… У него есть возможность побить мой рекорд, и я надеюсь, что в он сможет это сделать. Это будет по-настоящему великолепно для хоккея», - сказал Гретцки в эфире американского телевидения.

Добавим, что свой следующий матч «Вашингтон» проведет 1 февраля, когда сыграет на выезде с «Коламбусом».

источник: «Советский спорт»
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