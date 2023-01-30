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Умер обладатель Кубка Стэнли, член зала хоккейной славы НХЛ Бобби Халл

Хоккеист провел 15 сезонов в составе «Чикаго Блэкхокс»
30 января 2023 19:37
автор: Александр Евграфов

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс» канадец Бобби Халл умер в возрасте 84 лет, сообщается в социальных сетях.

Халл отыграл 15 сезонов в составе «Чикаго», проведя в общей сложности 1036 матчей, став лучшим снайпером «ястребов» в регулярных чемпионатах, забросив 604 шайбы и в плей-офф – 62 шайбы.

Он является трехкратным обладателем «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ), двукратным – «Харт Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата).

В 1983 году был введен в Зал хоккейной славы. В 2011 году ему и лучшему бомбардиру в истории «Чикаго» Стэну Миките были установлены памятники рядом с домашней ареной команды.

Халл 12 раз участвовал в Матчах звезд НХЛ. В составе сборной Канады участвовал в Суперсерии 1974 года против команды СССР.

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