Шайба Козуна позволила минскому «Динамо» одолеть «Куньлунь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» завершился победой хозяев со счетом 4:2.
Отметим, за домашнюю команду шайбы забросили Ник Меркли (15-я минута), Роман Горбунов (24) и Брэндон Козун (53). Гости ответили голами Германа Точилкина (12) и Ивана Лисина (32).
Таким образом, белорусский клуб поднимается на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей. Пекинская команда располагается на десятой строчке, имея в своем активе 45 очков.
Добавим, что 2 февраля минское «Динамо» примет на своей площадке магнитогорский «Металлург», 1 февраля «Куньлунь» отправится в гости к ЦСКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Куньлунь» (Пекин) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
0:1 – Точилкин (Кэмпбелл, Лесли), 11:00
1:1 – Меркли (Горбунов, Алистров), 14:36
2:1 – Горбунов (Алистров), 23:36 (бол.)
2:2 – Лисин (Спроул, Кейн), 31:26
3:2 – Козун (Мосалев, Душак), 52:03
Вратари: Шостак – Джурусик