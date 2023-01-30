World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шайба Козуна позволила минскому «Динамо» одолеть «Куньлунь»

Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Минск-Арене». 
30 января 2023 21:33
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Отметим, за домашнюю команду шайбы забросили Ник Меркли (15-я минута), Роман Горбунов (24) и Брэндон Козун (53). Гости ответили голами Германа Точилкина (12) и Ивана Лисина (32).

Таким образом, белорусский клуб поднимается на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей. Пекинская команда располагается на десятой строчке, имея в своем активе 45 очков.

Добавим, что 2 февраля минское «Динамо» примет на своей площадке магнитогорский «Металлург», 1 февраля «Куньлунь» отправится в гости к ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Куньлунь» (Пекин) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Точилкин (Кэмпбелл, Лесли), 11:00

1:1 – Меркли (Горбунов, Алистров), 14:36

2:1 – Горбунов (Алистров), 23:36 (бол.)

2:2 – Лисин (Спроул, Кейн), 31:26

3:2 – Козун (Мосалев, Душак), 52:03

Вратари: Шостак – Джурусик

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Шайба Козуна позволила минскому «Динамо» одолеть «Куньлунь»
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Минск-Арене». 
30.01.2023 21:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Умер обладатель Кубка Стэнли, член зала хоккейной славы НХЛ Бобби Халл
Умер обладатель Кубка Стэнли, член зала хоккейной славы НХЛ Бобби Халл
Хоккеист провел 15 сезонов в составе «Чикаго Блэкхокс»
30.01.2023 19:37
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Великолепно для хоккея». Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд по голам
Российскому хоккеисту осталось забросить 83 шайбы.
30.01.2023 15:04
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Адмирал» в овертайме выиграл у «Авангарда» в матче КХЛ
Омский клуб в этом сезоне ни разу не побеждал у дальневосточников.
30.01.2023 14:50
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шаров ответил на шайбу Шарова, «Сибирь» победила «Амур» в овертайме
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Хабаровске.
30.01.2023 14:30
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гретцки готов летать за Овечкиным, чтобы увидеть, как он побьет его рекорд по голам
Гретцки готов летать за Овечкиным, чтобы увидеть, как он побьет его рекорд по голам
Канадец попросил предоставить ему самолет для этого.
30.01.2023 14:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Хуска, Шулак, Кадейкин и Гребенкин названы лучшими игроками недели в КХЛ
Лига определила лучших хоккеистов 21-й игровой недели.
30.01.2023 13:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В США сомневаются, что Варламов останется в «Айлендерс»
В США сомневаются, что Варламов останется в «Айлендерс»
Илья Сорокин вытеснил своего соотечественника из состава.
30.01.2023 10:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Канадский эксперт поддержал Овечкина: Оставьте его в покое, он в этом не участвует
Дон Черии призвал сфокусироваться на хоккее, а не на политике.
30.01.2023 09:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сгорели»: Лавиолетт попытался найти причины поражения «Вашингтона» от «Торонто»
«Столичные» пропустили пять шайб, ответив всего одной.
30.01.2023 08:59
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика