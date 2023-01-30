«Торпедо» на выезде обыграло СКА в серии буллитов

Хоккеисты «Торпедо» на выезде оказались сильнее СКА (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Шайба хозяев льда была заброшена усилиями Дмитрия Яшкина (11-я минута). Гол гостей на счету Максима Летунова (51).
Победный буллит забросил нападающий нижегородцев Артем Михеев.
Таким образом, нижегородская команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очка после 57 проведенных игр. Подопечные Романа Ротенберга по-прежнему лидируют, имея в своем активе 91 очко.
Добавим, что 1 февраля СКА сыграет дома с ярославским «Локомотивом», «Торпедо» в тот же день примет на своей домашней арене «Салават Юлаев».
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Яшкин (Педан, Хуснутдинов), 10:22 (мен.)
1:1 – Летунов (Орлов, Фирстов), 50:54
1:2 – Михеев (буллит)
Вратари: Подъяпольский – Кульбаков