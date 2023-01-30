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«Торпедо» на выезде обыграло СКА в серии буллитов

Матч КХЛ между хоккейными клубами состоялся в «Ледовом Дворце», в Санкт-Петербурге. 
30 января 2023 21:56
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Торпедо» на выезде оказались сильнее СКА (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Шайба хозяев льда была заброшена усилиями Дмитрия Яшкина (11-я минута). Гол гостей на счету Максима Летунова (51).

Победный буллит забросил нападающий нижегородцев Артем Михеев.

Таким образом, нижегородская команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очка после 57 проведенных игр. Подопечные Романа Ротенберга по-прежнему лидируют, имея в своем активе 91 очко.

Добавим, что 1 февраля СКА сыграет дома с ярославским «Локомотивом», «Торпедо» в тот же день примет на своей домашней арене «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Яшкин (Педан, Хуснутдинов), 10:22 (мен.)

1:1 – Летунов (Орлов, Фирстов), 50:54

1:2 – Михеев (буллит)

Вратари: Подъяпольский – Кульбаков

источник: «Советский спорт»
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