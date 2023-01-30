Ларионов - о победе над СКА: Вся команда проявила себя здорово

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над питерским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я считаю, очень хороший хоккей, несмотря на то что было не так много заброшенных шайб, игра была очень хорошего уровня в плане зрелищности. Поздравляю соперника с хорошей игрой и очком, а также наших ребят, которые до конца верили, что могут обыграть лидера. В итоге решающий буллит принес нам два очка. Вся команда проявила себя здорово», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Кроме того, он добавил, что три игрока основного состава команды - Алексей Кручинин, Николай Коваленко и Сергей Гончарук пропустили встречу запланированно, поскольку на них выпала повышенная нагрузка в последних матчах.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Шайба хозяев льда была заброшена усилиями Дмитрия Яшкина (11-я минута). Гол гостей на счету Максима Летунова (51).

Победный буллит забросил нападающий нижегородцев Артем Михеев.

Таким образом, нижегородская команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очка после 57 проведенных игр. Подопечные Романа Ротенберга по-прежнему лидируют, имея в своем активе 91 очко.

Добавим, что 1 февраля СКА сыграет дома с ярославским «Локомотивом», «Торпедо» в тот же день примет на своей домашней арене «Салават Юлаев».