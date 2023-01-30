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Вудкрофт прокомментировал победу минского «Динамо» над «Куньлунем»

Белорусский клуб обыграл своего соперника со счетом 3:2.
30 января 2023 23:06
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:2).

Отметим, что в составе бело-синих шайбами отметились Ник Меркли (15-я минута), Роман Горбунов (24) и Брэндон Козун (53).

«Наша команда проявила хладнокровие, несмотря на агрессивную игру соперника. Сыграли креативно, создали несколько отличных моментов. Немного упустили инициативу во втором периоде, но смогли вернуть преимущество и забить гол. Хочу поздравить своих игроков с отличной победой», – приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

Добавим, что минское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей.

2 февраля подопечные Вудкрофта примут на своей площадке магнитогорский «Металлург»

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