Вудкрофт прокомментировал победу минского «Динамо» над «Куньлунем»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:2).

Отметим, что в составе бело-синих шайбами отметились Ник Меркли (15-я минута), Роман Горбунов (24) и Брэндон Козун (53).

«Наша команда проявила хладнокровие, несмотря на агрессивную игру соперника. Сыграли креативно, создали несколько отличных моментов. Немного упустили инициативу во втором периоде, но смогли вернуть преимущество и забить гол. Хочу поздравить своих игроков с отличной победой», – приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

Добавим, что минское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей.

2 февраля подопечные Вудкрофта примут на своей площадке магнитогорский «Металлург»