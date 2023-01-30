Ротенберг – о поражении СКА от «Торпедо»: Тяжело вошли в игру 

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о поражении своей команды от «Торпедо» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что единственную шайбу питерской команды забросил Дмитрий Яшкин.

«Сложный матч получился для нас. В январе много тяжелых соперников. Где-то потеряли игровой тонус и тяжело вошли в эту игру. Но соперник сегодня отлично выступил на льду, нужно отдать им должное и поздравить с победой. СКА и «Торпедо» идут на вершине таблицы, обе команды забивают много. Это нравится болельщикам», – приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в настоящий момент СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 91 очко после 58 проведенных матчей.

1 февраля команда Ротенберга сыграет дома с ярославским «Локомотивом»