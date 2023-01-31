Гол Александрова не спас «Сент-Луис» от пятого поражения подряд

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» потерпели пятое подряд поражение в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На этот раз они проиграли «Виннипег Джетс».

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей по дублю оформили Джош Моррисси (43-я и 50-я минуты) и Марк Шайфли (50, 60).

У «Сент-Луиса» отличились Джейк Нейборс (35) и российский нападающий Никита Александров (43), забросивший свою третью шайбу в карьере в НХЛ.

После этого матча «Виннипег» набрал 65 очков и занимает второе место в Западной конференции, у «Сент-Луиса» 49 очков и 11-е место там же.