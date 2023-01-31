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«Ванкувер» обменял своего капитана и лучшего нападающего Хорвата в «Айлендерс»

Взамен канадский клуб получил двух нападающих и право выбора в первом раунде драфта.
31 января 2023 08:53
автор: Александр Евграфов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» обменял капитана команды нападающего Бо Хорвата в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается в аккаунтах команды в соцсетях.

Взамен канадский клуб получил нападающих Энтони Бовилье и Аату Рати, а также условное право выбора в первом раунде драфта НХЛ - 2023.

Хорват провел в Ванкувере девять сезонов, когда был выбран «Кэнакс» под девятым номером в первом раунде драфта НХЛ 2013 года. В нынешнем на счету форварда 31 шайба и 23 результативные передачи в 49 матчах. Он являлся лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Ванкувера» в сезоне.

«Ванкувер» набрал 43 очка и занимает 12-е место в Западной конференции, у «Нью-Йорк Айлендерс» 55 очков и 10-е место на Востоке.

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«Ванкувер» обменял своего капитана и лучшего нападающего Хорвата в «Айлендерс»
Взамен канадский клуб получил двух нападающих и право выбора в первом раунде драфта.
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