«Ванкувер» обменял своего капитана и лучшего нападающего Хорвата в «Айлендерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» обменял капитана команды нападающего Бо Хорвата в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается в аккаунтах команды в соцсетях.

Взамен канадский клуб получил нападающих Энтони Бовилье и Аату Рати, а также условное право выбора в первом раунде драфта НХЛ - 2023.

Хорват провел в Ванкувере девять сезонов, когда был выбран «Кэнакс» под девятым номером в первом раунде драфта НХЛ 2013 года. В нынешнем на счету форварда 31 шайба и 23 результативные передачи в 49 матчах. Он являлся лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Ванкувера» в сезоне.

«Ванкувер» набрал 43 очка и занимает 12-е место в Западной конференции, у «Нью-Йорк Айлендерс» 55 очков и 10-е место на Востоке.