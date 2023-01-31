Экс-капитан «Ванкувер» Хорват: Я шокирован новостью о своем обмене в «Айлендерс»

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и капитан команды Бо Хорват оказался шокирован новостью об обмене в «Нью-Йорк Айлендерс». Хорват провел в составе канадского клуба девять сезонов.

«Я шокирован. Это настоящая буря эмоций для меня и моей семьи. Я много хорошего слышал об «Айлендерс», хочу сыграть как можно лучше, но пока не будем говорить о новом контракте. Все было очень быстро. Летом я думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда. Но все пошло не так», - цитирует Хорвата сайт НХЛ.

Взамен канадский клуб получил нападающих Энтони Бовилье и Аату Рати, а также условное право выбора в первом раунде драфта НХЛ - 2023.

Хорват провел в Ванкувере девять сезонов, когда был выбран «Кэнакс» под девятым номером в первом раунде драфта НХЛ 2013 года. В нынешнем на счету форварда 31 шайба и 23 результативные передачи в 49 матчах. Он являлся лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Ванкувера» в сезоне.

«Ванкувер» набрал 43 очка и занимает 12-е место в Западной конференции, у «Нью-Йорк Айлендерс» 55 очков и 10-е место на Востоке.