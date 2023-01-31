В «Айлендерс» прокомментировали обмен Хорвата из «Ванкувера»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал переход капитана «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорвата в стан «островитян».

«С учетом того, как сейчас мы играем в большинстве, я не сомневаюсь, что Бо должен помочь в этом аспекте, и, конечно, мы думали об этом. Что нам больше всего нравится в игре Бо, так это его успешная игра в большинстве, то, что он знает, куда идти и где быть в нужное время, что партнеры по звену знают, где получить передачу. С другой стороны, он также «убивает» меньшинство и может снять некоторое давление с наших спецбригад», - приводит слова Ламорелло пресс-служба НХЛ.

Взамен канадский клуб получил нападающих Энтони Бовилье и Аату Рати, а также условное право выбора в первом раунде драфта НХЛ - 2023.

Хорват провел в Ванкувере девять сезонов, когда был выбран «Кэнакс» под девятым номером в первом раунде драфта НХЛ 2013 года. В нынешнем на счету форварда 31 шайба и 23 результативные передачи в 49 матчах. Он являлся лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Ванкувера» в сезоне.

«Ванкувер» набрал 43 очка и занимает 12-е место в Западной конференции, у «Нью-Йорк Айлендерс» 55 очков и 10-е место на Востоке.