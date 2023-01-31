Тренер «Сент-Луиса» прокомментировал пятое подряд поражение своей команды в НХЛ

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал результат матча своих подопечных с «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы недостаточно хорошо справились с ситуацией в третьем матче. Мы повели 2:0, но нас попали после вбрасывания, чего не должно было быть. Мы должны были отброситься быстрее. Мы этого не сделали, они забили. Во втором голе мы завладели шайбу, но они хорошо сыграли. Третий гол - удача, шайба залетела от нашего парня. Всего пара моментов.

Наше меньшинство было действительно хорошим, а в большинстве мы забили. Знаете, будто нас состав довольно истощен. Ты должен управлять всем, а мы просто не справлялись достаточно хорошо», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей по дублю оформили Джош Моррисси (43-я и 50-я минуты) и Марк Шайфли (50, 60).

У «Сент-Луиса» отличились Джейк Нейборс (35) и российский нападающий Никита Александров (43), забросивший свою третью шайбу в карьере в НХЛ.

После этого матча «Виннипег» набрал 65 очков и занимает второе место в Западной конференции, у «Сент-Луиса» 49 очков и 11-е место там же.