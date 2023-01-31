Глава ИИХФ Тардиф одобрил совместные заявки на проведение ЧМ по хоккею

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что совместные заявки на проведение чемпионатов мира по хоккею более чем себя оправдывают.

«Думаю, формат с совместной заявкой на проведение чемпионатов мира - это хорошая идея. Будем дальше использовать, думаю, таких заявок будет больше. Для какой-то страны это будет первый шаг для того, чтобы принять первый большой турнир. Это идет на пользу развитию хоккея», - приводит слова руководителя пресс-служба организации.

Напомним, следующий ЧМ пройдет в мае 2023 года в Латвии и Финляндии. Для суоми это будут второй подряд домашний турнир, а латыши в последний раз принимали первенство в 2021 году.

Первенство 2023 года должно было пройти в Санкт-Петербурге, однако ИИХФ лишила Россию турниров на неопределенный срок. Также из РФ был перенесен и молодежный чемпионат.