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Судью, уронившего хоккеиста на лед, отстранили до конца сезона (видео)

Арбитр пытался разнять драку, но дело закончилось травмой игрока.
31 января 2023 15:04
автор: Александр Евграфов

Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (СДК ФХМ) отстранил до конца сезона от обслуживания матчей детско-юношеских соревнований арбитра Александра Черенкова, сообщается на сайте организации.

Решение было принято на внеочередном заседании СДК, посвященное инциденту, произошедшему во время матча между командами «Армада» и «Северная звезда» 2006 года рождения.

29 января во время матча между игроками произошла драка. Судьи пытались разнять игроков, после чего главный арбитр отвел в сторону одного из хоккеистов и поставил ему подножку.

В результате юный хоккеист ударился головой об лед, после чего ему потребовалась помощь медицинской бригады. Спортсмен был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

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Судью, уронившего хоккеиста на лед, отстранили до конца сезона (видео)
Арбитр пытался разнять драку, но дело закончилось травмой игрока.
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