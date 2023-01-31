Московское «Динамо» на выезде уступило «Трактору»  

Хоккеисты «Трактора» оказались сильнее московского «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за челябинский клуб заброшенными шайбами отметились Никита Тертышный (30-я минута) и Максим Шабанов (34). Гости ответили голом Александра Скоренова (17).

Таким образом, команда Анвара Гатиятулина занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков после 58 проведенных игр. Подопечные Алексея Кудашова располагают на пятом месте на Западе, имея в своем активе 75 очков.

Добавим, что 3 февраля «Трактор» отправится в гости к «Автомобилисту», московское «Динамо» в тот же день примет на своей домашней арене «Барыс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Москва) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Скоренов (Тринеев), 16:06

1:1 – Тертышный (Ткачев, Хэмилтон), 29:28

2:1 – Шабанов (Бывальцев, Телегин), 33:56 (бол.)

Вратари: Устименко – Волков