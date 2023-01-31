Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о победе своей команды над московским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за челябинский клуб шайбы забросили Никита Тертышный и Максим Шабанов.

«Добыли важную победу, заработали два очка. Было заметно, что мы слишком долго входили в эту игру. К счастью, смогли перестроиться, контролировать шайбу и немного успокоить соперника. Хочу отметить, что сегодня все наши хоккеисты сработали просто отлично», – приводит слова Гатиятулина клубная пресс-служба «Трактора».

Добавим, что «Трактор» занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков после 58 проведенных игр.

3 февраля подопечные Гатиятулина отправятся в гости к «Автомобилисту».