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«Северсталь» разгромил «Металлург» в домашнем матче КХЛ

Встреча между хоккейными командами состоялась в «Ледовом Дворце», в Череповце.
31 января 2023 21:42
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой «сталеваров» со счетом 4:1.

Отметим, что за череповецкую команду голы забили Руслан Абросимов (4-я минута), Павел Денисов (15), Макар Хабаров (22) и Давид Думбадзе (23). Единственная шайба гостей была забита усилиями Григория Дронова (50).

Таким образом, подопечные Андрея Разина поднимаются на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 58 матчей. Команда Ильи Воробьева располагается на четвертой строчке на Востоке, имея в своем активе 70 очков.

Добавим, что 3 февраля «Северсталь» сыграет дома с ярославским «Локомотивом», 2 февраля «Металлург» примет на своей площадке минское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Металлург» (Магнитогорск) – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Абросимов (Лишка, Рожков), 03:58 (бол.)

2:0 – Денисов (Абросимов), 14:33

3:0 – Хабаров (Думбазде, Абросимов), 21:13

4:0 – Думбадзе (Моисеев, Абросимов), 22:35

4:1 – Дронов (Лайпсик), 49:48 (бол.)

Вратари: Самонов – Паскуале (Кошечкин)

источник: «Советский спорт»
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