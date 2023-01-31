«Нефтехимик» в овертайме оказался сильнее «Автомобилиста» в матче КХЛ

«Нефтехимик» на своей площадке принимал «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу нижнекамского клуба.

Таким образом, команда Олега Леонтьева с 59 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина находятся на второй строчке, имея в своем активе 73 очка.

В следующем матче «Нефтехимик» отправится в гости к «Спартаку», а «Автомобилист» примет дома «Трактор». Оба противостояния состоятся 3 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» – «Автомобилист» – 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Белозеров (Чивилев, Кизимов), 12:19

1:1 – Широков (Голышев), 14:51

1:2 – Тарасов (Кормье), 31:08

1:3 – Баранцев (Белоусов, Кормье), 34:19

2:3 – Бикмуллин (Попов, Кашников), 35:00

3:3 – Кизимов (), 49:28

4:3 – Воробьев (Галимов, Чивилев), 64:59.