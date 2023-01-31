«Сочи» на выезде вырвал победу у московского «Спартака»  

Хоккеисты «Сочи» на выезде оказались сильнее московского «Спартака» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за «леопардов» заброшенными шайбами отметились Федор Крощинский (13-я минута), Сергей Косовец (15), Матвей Мичков (16) и Иван Дидковский (43). Московская команда ответила голами Федора Свечкова (25), Андрея Локтионова (28) и Александра Хохлачева (35).

Таким образом, команда Дмитрия Кокорева занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 56 проведенных игр. Подопечные Игоря Гришина располагаются на девятом месте, имея в своем активе 58 очков.

Добавим, что 2 февраля «Сочи» отправится в гости к «Витязю», 3 февраля московский «Спартак» примет на своей площадке «Нефтехимик».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Сочи» (Сочи) – 3:4 (0:3, 3:0, 0:1)

Вратари: Красиков (Куликов) – Бердин