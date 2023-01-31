Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги встречи своей команды с «Металлургом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за череповецкую команду заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов (4-я минута), Павел Денисов (15), Макар Хабаров (22) и Давид Думбадзе (23).

«Считаю, что счет на табло совсем не по игре. Мы играли против сильного соперника, у которого тоже было много моментов. Но сегодня у нас была отличная реализация. Мы сражались самоотверженно. Поздравляю ребят и болельщиков с этой победой», – приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

Добавим, что на данный момент «Северсталь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 58 матчей.

3 февраля подопечные Разина примут на своей площадке ярославский «Локомотив».