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Разин – о победе «Северстали» над «Металлургом»:  Сегодня у нас была хорошая реализация 

«Сталевары» обыграли своего соперника со счетом 4:1. 
31 января 2023 23:14
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги встречи своей команды с «Металлургом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за череповецкую команду заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов (4-я минута), Павел Денисов (15), Макар Хабаров (22) и Давид Думбадзе (23).

«Считаю, что счет на табло совсем не по игре. Мы играли против сильного соперника, у которого тоже было много моментов. Но сегодня у нас была отличная реализация. Мы сражались самоотверженно. Поздравляю ребят и болельщиков с этой победой», – приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

Добавим, что на данный момент «Северсталь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 58 матчей.

3 февраля подопечные Разина примут на своей площадке ярославский «Локомотив».

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«Сталевары» обыграли своего соперника со счетом 4:1. 
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