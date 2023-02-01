Гол Кузнецова в овертайме принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ против «Коламбуса»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме «Коламбус» со счетом 4:3.

В составе «столичных» дубль оформил Тревор ван Римсдайк (забив на 15-й и 29-й минутах), также по шайбе забросили Гарнет Хетеуэй (6) и Евгений Кузнецов, чей гол стал победным (61). По их количеству 30-летний россиянин вышел на пятое место в истории своего клуба: Кузнецов записал в свой актив 34 победных броска, лидером в данном списке является Александр Овечкин со 134 решающими голами. Добавим, что Кузнецов в матче против «Блю Джэкетс» также отдал голевую передачу.

У «Коламбуса» забивали Эндрю Пик (15), Эрик Робинсон (32) и Джонни Годро (53).

«Кэпиталз» набрали 60 очков и находятся в зоне плей-офф, на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции, которую с 34 очками замыкают»Блю Джэкетс».

«Коламбус» 11 февраля примет «Торонто», «Вашингтон» в этот же день сыграет в гостях против «Бостона».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» - «Вашингтон Кэпиталз» - 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Хетеуэй (Дженсен, Эллер), 5:06

0:2 – ван Римсдайк (Обе-Кюбель), 14:28

1:2 – Пик (Лайне), 14:40

1:3 – ван Римсдайк (Густафссон, Кузнецов), 28:26

2:3 – Робинсон (Оливер), 31:03

3:3 – Годро (Бэйрьютер), 52:24

3:4 – Кузнецов (Густафссон, Юханссон), 60:26