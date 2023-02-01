Кузнецов признан НХЛ третьей звездой дня

НХЛ признала российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова третьей звездой дня.

Кузнецов принес очередную победу своему клубу, забив в овертайме матча против «Коламбуса» (4:3). Также на счету 30-летнего россиянина голевая передача.

Лучшим хоккеистом вечера стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, также забросив шайбу в овертайме во встрече против «Лос-Анджелеса» (5:4).

Второе место в списке лучших досталось нападающему Тиму Штюцле, чьи 4 (2+2) очка помогли «Оттаве» победить «Монреаль (5:4).