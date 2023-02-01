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Два очка голевых паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес» в овертайме

«Ураганы» уступали в матче НХЛ - 1:4.
01 февраля 2023 09:52
автор: Максим Скороходов

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.

В составе «ураганов» забивали Брент Бернс (14-я минута), Пол Штясны (44), Джордан Стаал (50), Теуво Терявяйнен в большинстве (53) и Себастиан Ахо, реализовавший численное преимущество в овертайме (65).

У «королей» дубль оформил Адриан Кемпе (22, 35), по шайбе забросили Кевин Фиала (32) и Анже Копитар в большинстве (36).

«Харрикейнз» набрали 74 очка и лидируют в Столичном дивизионе, «Кингз», добыв 63-е очко, поднялись на второе место Тихоокеанского дивизиона.

«Каролина» 2 февраля проведет встречу в гостях против «Баффало», «Лос-Анджелес» сыграет свой следующий матч спустя десять дней, когда примет «Питтсбург», «Харрикейнз» тогда же предстоит домашняя игра против «Рейнджерс».

источник: «Советский спорт»
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