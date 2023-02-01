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«Оттава» победила «Монреаль», Зайцев отдал голевую передачу

В регулярном чемпионате НХЛ встречались две канадский команды.
01 февраля 2023 10:12
автор: Максим Скороходов

«Оттава» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Монреаль» со счетом 5:4.

В составе «сенаторов» дубль оформил Тим Штюцле, забив в равных составах (4-я минута) и в большинстве (53), также по шайбе забросили Клод Жиру, благодаря передаче Никиты Зайцева (3), Алекс Дебринкэт, реализовавший численное преимущество (37), и Брэден Ткачук, принесший победу своей команде (59).

У хозяев льда голами в большинстве отличились Кирби Дах (14) и Майк Хоффман (40), также дубль оформил Рафаэль Арви-Пинар (52, 55).

«Сенаторз» набрали 51 очка и поднялись на шестое место турнирной таблицы Атлантического дивизиона, которую с 44 очками замыкают «Канадиенс».

«Оттава» 11 февраля примет «Эдмонтон», «Монреаль» в этот же день сыграет дома против «Айлендерс».

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