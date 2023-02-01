IIHF обсудит с МОК условия возвращения российских хоккеистов

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможном возвращении России в турниры под эгидой организации.

- Условия (приведенные в заявлении МОК, - прим.) нам не совсем понятны. Именно поэтому у нас запланирована встреча с МОК в феврале. Спортсменам надо подписаться под определенными документами? У нас много вопросов к МОК, - сказал Тардиф финским журналистам.

Напомним, что МОК в одном из своих последних заявлений настаивает на том, что российских и белорусских спортсменов надо допустить до соревнований под нейтральным флагом при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.