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«Амур» отквитал у «Сибири» поражение в предыдущем матче КХЛ

В прошлой игре сильнее были новосибирцы (2:1 ОТ), в этой - «тигры».
01 февраля 2023 14:13
автор: Максим Скороходов

«Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 3:0.

В составе команды из Хабаровска забивали Сергей Дубакин (33-я минута), Ярослав Лихачев (36), Ян Дрозг (54).

Таким образом, «тигры» набрали 57 очков и продолжают занимать десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на два сыгранных матча меньше чем у идущего восьмым «Нефтехимика», уступая ему 2 очка. Лидером Востока с 75 очками остается новосибирский клуб.

«Амур» 3 февраля примет «Авангард», «Сибирь» спустя два дня сыграет дома против «Адмирала».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы:
1:0 – Дубакин (Гребенкин, Гиздатуллин)
2:0 – Лихачев (Ли), 35:36
3:0 - Дрозг (Коротких), 53:13

источник: «Советский спорт»
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