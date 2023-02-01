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«Авангард» в серии буллитов впервые в сезоне победил «Адмирал»

Встреча прошла в Владивостоке.
01 февраля 2023 15:07
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты омского «Авангарда» впервые в сезоне победили «Адмирал». Встреча во Владивостоке завершилась в серии буллитов со счетом 2:3 в пользу гостей.

Счет был открыт гостями на 4-й минут точным броском Арсения Грицюка, реализовавшего численное преимущество, но спустя 23 секунды хозяева счет сравняли благодаря Антону Берлеву. До первого перерыва «Авангард» все же повел в счете – отличился Владимир Ткачев (16-я минута). Во втором периоде Павел Шэн (34) вновь сравнял счет. Овертайм не выявил победителя. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Авангарда». Единственную и победную шайбу забросил Рид Буше.

«Авангард» набрал 71 очко и переместился на четвертое место в Восточной конференции, у «Адмирала» 66 очков и седьмое место на Востоке.

Следующую игру «Авангард» проведет в Хабаровске против «Амура» 3 февраля, а «Адмирал» 5 февраля сыграет в гостях с лидером Восточной конференции «Сибирью». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» (Омск) – 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Грицюк (Шарипзянов), 03:04 (бол.)

1:1 – Берлев (Горшков, Метальников), 03:27

1:2 – Ткачев (Буше, Найт), 15:36

2:2 – Шэн (Елисеев, Гутик), 33:13

2:3 – Буше, буллит

Вратари: Серебряков - Демченко

источник: «Советский спорт»
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«Авангард» в серии буллитов впервые в сезоне победил «Адмирал»
Встреча прошла в Владивостоке.
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