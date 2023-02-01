Мартемьянов - о поражении от «Амура»: Сами себе сломали игру

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:3).

«Проигран матч. Играли удовлетворительно, но начались удаления, сами себе сломали игру», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи «тигры» набрали 57 очков и продолжают занимать десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на два сыгранных матча меньше чем у идущего восьмым «Нефтехимика», уступая ему 2 очка. Лидером Востока с 75 очками остается новосибирский клуб.

«Амур» 3 февраля примет «Авангард», «Сибирь» спустя два дня сыграет дома против «Адмирала».