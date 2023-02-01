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КХЛ дисквалифицировала вратаря «Спартака» Красикова за удар соперника клюшкой в лицо

Голкипер был вынужден покинуть площадку уже в первом периоде матча с «Сочи».
01 февраля 2023 16:23
автор: Александр Шульгин

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать голкипера московского «Спартака» Алексея Красикова на один матч за удар соперника клюшкой в лицо.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Спартака» Алексея Красикова по п.1.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», - сообщает пресс-служба лиги.

Кроме того, комитет решил оставить без изменений санкции к защитнику красно-белых Джоуи Кину, лишь добавив денежный штраф.

Напомним, Красиков уже в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» получил 5+20 за удар клюшкой форварда соперников. Кин схлопотал аналогичное наказание.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу южан.

источник: КХЛ
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