Кравец - о матче с «Адмиралом»: Серьезная борьба, сопротивление, голы в одну и другую сторону

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:2 Б).

«Сценарий в каждой нашей игре с «Адмиралом», в принципе, один и тот же: серьезная борьба, сопротивление, голы в одну и другую сторону. Битва нервов, характеров, хоккеисты с обеих сторон очень хорошо делают свою работу», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи «Авангард» набрал 71 очко и переместился на четвертое место в Восточной конференции, у «Адмирала» 66 очков и седьмое место на Востоке.

Следующую игру «Авангард» проведет в Хабаровске против «Амура» 3 февраля, а «Адмирал» 5 февраля сыграет в гостях с лидером Восточной конференции «Сибирью». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.