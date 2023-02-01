World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кравец - о матче с «Адмиралом»: Серьезная борьба, сопротивление, голы в одну и другую сторону

«Авангард» обыграл своего соперника со счетом 3:2.
01 февраля 2023 17:27

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:2 Б).

«Сценарий в каждой нашей игре с «Адмиралом», в принципе, один и тот же: серьезная борьба, сопротивление, голы в одну и другую сторону. Битва нервов, характеров, хоккеисты с обеих сторон очень хорошо делают свою работу», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи «Авангард» набрал 71 очко и переместился на четвертое место в Восточной конференции, у «Адмирала» 66 очков и седьмое место на Востоке.

Следующую игру «Авангард» проведет в Хабаровске против «Амура» 3 февраля, а «Адмирал» 5 февраля сыграет в гостях с лидером Восточной конференции «Сибирью». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

источник: КХЛ
Это интересно:
Кравец - о матче с «Адмиралом»: Серьезная борьба, сопротивление, голы в одну и другую сторону
«Авангард» обыграл своего соперника со счетом 3:2.
01.02.2023 17:27
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала вратаря «Спартака» Красикова за удар соперника клюшкой в лицо
Голкипер был вынужден покинуть площадку уже в первом периоде матча с «Сочи».
01.02.2023 16:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Мартемьянов - о поражении от «Амура»: Сами себе сломали игру
«Сибирь» уступила своему сопернику со счетом 0:3.
01.02.2023 16:19
Хоккей
«Авангард» в серии буллитов впервые в сезоне победил «Адмирал»
Встреча прошла в Владивостоке.
01.02.2023 15:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Амур» отквитал у «Сибири» поражение в предыдущем матче КХЛ
В прошлой игре сильнее были новосибирцы (2:1 ОТ), в этой - «тигры».
01.02.2023 14:13
Хоккей
автор: Максим Скороходов
IIHF обсудит с МОК условия возвращения российских хоккеистов
Ранее Международный олимпийский комитет допустил участие России в нейтральном статусе.
01.02.2023 13:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Оттава» победила «Монреаль», Зайцев отдал голевую передачу
В регулярном чемпионате НХЛ встречались две канадский команды.
01.02.2023 10:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Два очка голевых паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес» в овертайме
«Ураганы» уступали в матче НХЛ - 1:4.
01.02.2023 09:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кузнецов признан НХЛ третьей звездой дня
Точный бросок 30-летнего россиянина принес «Вашингтону» победу в игре против «Коламбуса».
01.02.2023 09:02
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол Кузнецова в овертайме принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ против «Коламбуса»
Россиянин вышел на пятое место в истории клуба по решающим шайбам.
01.02.2023 08:47
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика