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Американские журналисты поставили Мичкова на третье место в драфте

Клубы НХЛ скоро проведут отбор молодых хоккеистов.
01 февраля 2023 18:26
автор: Александр Шульгин

Американский журналист Кори Пронмэн поставил нападающего «Сочи» Матвея Мичкова на третье место в предстоящем драфте молодых игроков НХЛ.

«Мичков - один из самых креативных и умных хоккеистов, которых я видел на последние годы. В нем сочетаются невероятная техника и по-настоящему топовое голевое чутье. Он предвидит действия соперников и идет на защитников иначе, чем это делают другие форварды. Кажется, что он всегда находит вариант для создания голевых шансов - даже несмотря на то, что он не такой габаритный и быстрый», - приводит слова Пронмэна известное издание.

Напомним, в текущем сезоне Мичков провел 15 матчей в составе южан, в которых набрал восемь (5+3) очков.

Права на хоккеиста принадлежат питерскому СКА.

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