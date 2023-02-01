«Ак Барс» обыграл «Барыс» и возглавил Восточную конференцию КХЛ

«Ак Барс» на своей площадке оказался сильнее «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанского клуба.

В составе победителей отличились Дмитрий Воронков и Михаил Глухов.

Казахстанцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Антона Сагадеева.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова с 75 очками возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. Подопечные Андрея Скабелки располагаются на 10-й позиции, имея в своем активе 57 очков.

В следующем матче «Ак Барс» отправится в гости к СКА, а «Барыс» сыграет на выезде с московским «Динамо». Оба противостояния состоятся 3 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Барыс» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Воронков (Сафонов, Хафизуллин), 13:11

1:1 – Сагадеев (Бекетаев, Савицкий), 18:58

2:1 – Глухов (), 42:38.