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«Вашингтон» отправил белоруса Протаса в фарм-клуб

Форвард демонстрировал неплохую результативность в течение сезона.
01 февраля 2023 21:05
автор: Александр Шульгин

Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» принял решение отправить белорусского нападающего команды Алексея Протаса в фарм-клуб.

Как сообщает пресс-служба «столичных», остаток этого сезона форвард проведет в команде АХЛ «Херши Беарз».

В текущем сезоне Протас провел за основу «Кэпиталз» 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал десять (3+7) очков.

Добавим, что в составе «Вашингтона» выступают россияне Александр Алексеев, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. После 53 матчей команда с 60 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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