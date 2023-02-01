«Вашингтон» отправил белоруса Протаса в фарм-клуб

Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» принял решение отправить белорусского нападающего команды Алексея Протаса в фарм-клуб.

Как сообщает пресс-служба «столичных», остаток этого сезона форвард проведет в команде АХЛ «Херши Беарз».

В текущем сезоне Протас провел за основу «Кэпиталз» 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал десять (3+7) очков.

Добавим, что в составе «Вашингтона» выступают россияне Александр Алексеев, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. После 53 матчей команда с 60 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.