«Торпедо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло уфимский «Салават Юлаев».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Данил Веряев, Артем Михеев, а также Кирилл Воронин, Богдан Конбшков и Сергей Гончарук, реализовавшие большинство.

Гости ответили точным броском в исполнении Егора Сучкова.

«Торпедо» набрало 80 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

Уфимцы с 69 очками остались на шестой позиции на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 - Веряев (Федотов), 2:49

2:0 - Михеев (Коваленко, Конюшков), 3:43

3:0 - Воронин (Белевич), 19:44 (5х4)

4:0 - Конюшков (Кручинин), 20:43 (5х4)

5:0 - Гончарук (Коваленко, Кручинин), 21:44 (5х4)

Вратари: Кульбаков - Ежов (0.00 - 20.00), Кареев (20.00 - 60.00).