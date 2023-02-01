«Торпедо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло уфимский «Салават Юлаев».
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Данил Веряев, Артем Михеев, а также Кирилл Воронин, Богдан Конбшков и Сергей Гончарук, реализовавшие большинство.
Гости ответили точным броском в исполнении Егора Сучкова.
«Торпедо» набрало 80 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.
Уфимцы с 69 очками остались на шестой позиции на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Голы:
1:0 - Веряев (Федотов), 2:49
2:0 - Михеев (Коваленко, Конюшков), 3:43
3:0 - Воронин (Белевич), 19:44 (5х4)
4:0 - Конюшков (Кручинин), 20:43 (5х4)
5:0 - Гончарук (Коваленко, Кручинин), 21:44 (5х4)
Вратари: Кульбаков - Ежов (0.00 - 20.00), Кареев (20.00 - 60.00).