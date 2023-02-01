World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Никитин объяснил, за счет чего «Локомотив» регулярно обыгрывает СКА

Ярославцы одержали четвертую победу над лидером в шести матчах.
01 февраля 2023 22:47
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал четвертую победу своей команды в шести матчах против питерского СКА.

«Четыре победы над СКА? Не скажу, что мы по-особенному готовимся, вы сами сказали, что это лидер КХЛ, поэтому и у ребят есть особый настрой, и нам не нужно их мотивировать. Я думаю, дело только в этом, а не в закономерности или тенденции», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославцев.

После этой победы «Локомотив» делит третью строчку в турнирной таблице Западной конференции с ЦСКА.

Питерцы остались лидерами сводной таблицы регулярного чемпионата.

источник: КХЛ
Это интересно:
Никитин объяснил, за счет чего «Локомотив» регулярно обыгрывает СКА
Ярославцы одержали четвертую победу над лидером в шести матчах.
01.02.2023 22:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА уступил «Локомотиву» и потерпел третье поражение кряду
Все решил точный бросок Михаила Беляева.
01.02.2023 22:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Дубли Григоренко и Мингачева принесли ЦСКА победу над «Куньлунем»
Команды забросили 11 шайб на двоих.
01.02.2023 22:00
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Торпедо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»
Команда Игоря Ларионова продолжает удивлять на финише «регулярки».
01.02.2023 21:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» обыграл «Барыс» и возглавил Восточную конференцию КХЛ
Встреча прошла в Казани.
01.02.2023 21:08
Хоккей
«Вашингтон» отправил белоруса Протаса в фарм-клуб
Форвард демонстрировал неплохую результативность в течение сезона.
01.02.2023 21:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Американские журналисты поставили Мичкова на третье место в драфте
Клубы НХЛ скоро проведут отбор молодых хоккеистов.
01.02.2023 18:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кравец - о матче с «Адмиралом»: Серьезная борьба, сопротивление, голы в одну и другую сторону
«Авангард» обыграл своего соперника со счетом 3:2.
01.02.2023 17:27
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала вратаря «Спартака» Красикова за удар соперника клюшкой в лицо
Голкипер был вынужден покинуть площадку уже в первом периоде матча с «Сочи».
01.02.2023 16:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Мартемьянов - о поражении от «Амура»: Сами себе сломали игру
«Сибирь» уступила своему сопернику со счетом 0:3.
01.02.2023 16:19
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика