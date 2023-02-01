Никитин объяснил, за счет чего «Локомотив» регулярно обыгрывает СКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал четвертую победу своей команды в шести матчах против питерского СКА.

«Четыре победы над СКА? Не скажу, что мы по-особенному готовимся, вы сами сказали, что это лидер КХЛ, поэтому и у ребят есть особый настрой, и нам не нужно их мотивировать. Я думаю, дело только в этом, а не в закономерности или тенденции», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославцев.

После этой победы «Локомотив» делит третью строчку в турнирной таблице Западной конференции с ЦСКА.

Питерцы остались лидерами сводной таблицы регулярного чемпионата.