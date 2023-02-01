Дубли Григоренко и Мингачева принесли ЦСКА победу над «Куньлунем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своей площадке обыграл «Куньлунь Ред Старз».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев, в составе которых дублями отметились Михаил Григоренко и Тахир Мингачев. Еще по одной шайбе забросили Максим Мамин, Павел Карнаухов и Максим Соркин.

Гости ответили дублем Колина Кэмпбелла и точными бросками Брэндона Йипа в большинстве и Джейка Челиоса.

Армейцы набрали 78 очков и делят третью и четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции с ярославским «Локомотивом».

Китайский клуб с 45 очками занимает десятое место.