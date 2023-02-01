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Ротенберг раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»: Человек весь в крови, а они не видели

Питерцы проиграли ярославцам четвертую встречу из шести.
01 февраля 2023 23:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг остался недоволен судейством матча регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива».

«Когда человек валяется в крови весь, я спросил у судей, почему не остановили игру, они сказали, что не видели момент. Но судьи - тоже люди, тоже ошибаются. Надеюсь, что они разберут этот момент и в будущем не будет таких ситуаций, когда человек лежит в крови, потому что это уже опасно для здоровья.

Когда идет угроза здоровью - это неправильно. Не хочется, чтобы у нас игроки получали травмы до конца сезона. Надеюсь, что наши профессиональные судьи в этом разберутся», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославцев.

После этой победы «Локомотив» делит третью строчку в турнирной таблице Западной конференции с ЦСКА.

Питерцы остались лидерами сводной таблицы регулярного чемпионата.

источник: КХЛ
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Питерцы проиграли ярославцам четвертую встречу из шести.
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