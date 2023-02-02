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Передача вратаря Самсонова не спасла «Торонто» от поражения в матче с лидером НХЛ «Бостоном»

Россиянин набрал уже второй результативный балл в сезоне.
02 февраля 2023 08:21
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Павел Заха. Еще по одной шайбе забросили Дерек Форборт, реализовавший большинство, Брэндон Карло и Энтони-Джон Грир.

Хозяева ответили точными бросками Митчелла Марнера с передачи голкипера Ильи Самсонова и Калле Ярнкрока.

Добавим, что для Самсонова этот ассист стал уже вторым в текущем сезоне.

«Бостон» набрал 83 очка и продолжет уверенно лидировать в турнирной таблице как Восточной конференции, так и всего чемпионата.

«Торонто» с 70 очками остался на третьей строчке.

источник: «Советский спорт»
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