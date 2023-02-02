World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Голевая передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» победить «Баффало» в матче НХЛ

22-летний россиянин набрал 42-е очко в сезоне.
02 февраля 2023 08:39
автор: Максим Скороходов

«Каролина» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Баффало» со счетом 5:1.

В составе «Харрикейнз» забивали Себастиан Ахо, реализовавший численное преимущество с передачи Андрея Свечникова (3-я минута), Стефан Нейсен (11), Брент Бернс (13), Дерек Степан (51) и Джордан Мартинук, поразивший в меньшинстве пустые ворота (59).

Единственную шайбу «Сэйбрз» забросил Алекс Тах (15).

«Ураганы» набрали 76 очков и укрепили лидерство в Столичном дивизионе, «сабли» идут четвертыми в Атлантическом дивизионе, имея 56 очков.

«Баффало» 11 февраля примет «Калгари», «Каролина» на следующий день сыграет дома против «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» - «Каролина Харрикейнз» - 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Голы:
0:1 – Ахо (Свечников, Терявяйнен), 2:35 (Бол.)
0:2 – Нейсен (Котканиеми, Нечас), 10:05
0:3 – Бернс (Чэтфилд, Котканиеми), 12:47
1:3 – Тах (Йокихарью), 14:45

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Голевая передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» победить «Баффало» в матче НХЛ
22-летний россиянин набрал 42-е очко в сезоне.
02.02.2023 08:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Передача вратаря Самсонова не спасла «Торонто» от поражения в матче с лидером НХЛ «Бостоном»
Россиянин набрал уже второй результативный балл в сезоне.
02.02.2023 08:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В США посчитали, сколько голов будет у Овечкина в НХЛ, когда он закончит карьеру
Текущий контракт российского хоккеиста с «Вашингтоном» истекает в 2026 году
02.02.2023 08:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Ротенберг раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»: Человек весь в крови, а они не видели
Питерцы проиграли ярославцам четвертую встречу из шести.
01.02.2023 23:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Никитин объяснил, за счет чего «Локомотив» регулярно обыгрывает СКА
Ярославцы одержали четвертую победу над лидером в шести матчах.
01.02.2023 22:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА уступил «Локомотиву» и потерпел третье поражение кряду
Все решил точный бросок Михаила Беляева.
01.02.2023 22:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Дубли Григоренко и Мингачева принесли ЦСКА победу над «Куньлунем»
Команды забросили 11 шайб на двоих.
01.02.2023 22:00
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Торпедо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»
Команда Игоря Ларионова продолжает удивлять на финише «регулярки».
01.02.2023 21:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» обыграл «Барыс» и возглавил Восточную конференцию КХЛ
Встреча прошла в Казани.
01.02.2023 21:08
Хоккей
«Вашингтон» отправил белоруса Протаса в фарм-клуб
Форвард демонстрировал неплохую результативность в течение сезона.
01.02.2023 21:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика