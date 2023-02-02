Голевая передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» победить «Баффало» в матче НХЛ

«Каролина» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Баффало» со счетом 5:1.
В составе «Харрикейнз» забивали Себастиан Ахо, реализовавший численное преимущество с передачи Андрея Свечникова (3-я минута), Стефан Нейсен (11), Брент Бернс (13), Дерек Степан (51) и Джордан Мартинук, поразивший в меньшинстве пустые ворота (59).
Единственную шайбу «Сэйбрз» забросил Алекс Тах (15).
«Ураганы» набрали 76 очков и укрепили лидерство в Столичном дивизионе, «сабли» идут четвертыми в Атлантическом дивизионе, имея 56 очков.
«Баффало» 11 февраля примет «Калгари», «Каролина» на следующий день сыграет дома против «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало Сэйбрз» - «Каролина Харрикейнз» - 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Ахо (Свечников, Терявяйнен), 2:35 (Бол.)
0:2 – Нейсен (Котканиеми, Нечас), 10:05
0:3 – Бернс (Чэтфилд, Котканиеми), 12:47
1:3 – Тах (Йокихарью), 14:45