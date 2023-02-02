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Вратарь «Сочи» Бердин: Мы привыкли к поражениям. Сейчас же нам воздалось

Южане победили московский «Спартак».
02 февраля 2023 09:06
автор: Александр Шульгин

Голкипер ХК «Сочи» Михаил Бердин прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У ребят пришло понимание того, что когда мы начинаем биться как единый кулак, к нам приходит везение. Оттого и победили. Во многих матчах мы недорабатывали, из-за чего мы проигрывали в один гол или в овертайме.

Сейчас же нам за это воздалось. Этот сезон могу назвать проверкой себя на прочность. У нас сейчас формируется характер, закалка. Мы привыкли к поражениям, но мне сложно было это сделать. У меня нет проблем с мотивацией. Мы уже достаточно проиграли, поэтому хочется выигрывать», - приводит слова голкипера «РБ Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сочи».

Отметим, что за «леопардов» заброшенными шайбами отметились Федор Крощинский (13-я минута), Сергей Косовец (15), Матвей Мичков (16) и Иван Дидковский (43). Московская команда ответила голами Федора Свечкова (25), Андрея Локтионова (28) и Александра Хохлачева (35).

Таким образом, команда Дмитрия Кокорева занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 56 проведенных игр. Подопечные Игоря Гришина располагаются на девятом месте, имея в своем активе 58 очков.

Добавим, что 2 февраля «Сочи» отправится в гости к «Витязю», 3 февраля московский «Спартак» примет на своей площадке «Нефтехимик».

источник: «РБ-Спорт»
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