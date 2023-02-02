Самсонов рассказал о своем самочувствии после восьми проведенных матчей подряд

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов признался, что у него еще достаточно сил даже после восьми проведенных матчей «регулярки» подряд.

«Тяжелое поражение перед перерывом на Матч звёзд. Это была равная игра, но после нашего гола мы пропустили шайбу в следующей смене. «Бостон» - лучшая команда в лиге по заброшенным шайбам, эти ребята умеют забивать голы.

Восьмая игра подряд для меня? Я чувствую себя хорошо. Готовлю своё тело к каждому матчу совместно с медицинским штабом команды. Я пропустил тренировку команды, потому что немного приболел, у меня заложило нос и был кашель», - приводит слова хоккеиста пресс-служба «кленовых листьев».

Напомним, накануне команда Самсонова обыграла лидирующий в чемпионате «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Павел Заха. Еще по одной шайбе забросили Дерек Форборт, реализовавший большинство, Брэндон Карло и Энтони-Джон Грир.

Хозяева ответили точными бросками Митчелла Марнера с передачи голкипера Ильи Самсонова и Калле Ярнкрока.

Добавим, что для Самсонова этот ассист стал уже вторым в текущем сезоне.

«Бостон» набрал 83 очка и продолжет уверенно лидировать в турнирной таблице как Восточной конференции, так и всего чемпионата.

«Торонто» с 70 очками остался на третьей строчке.