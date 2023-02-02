Гудачек не верит, что «Барыс» сможет выйти в плей-офф Кубка Гагарина

Голкипер казахстанского «Барыса» Юлиус Гудачек заявил, что не верит в выход своей команды в плей-офф Кубка Гагарина.

«Поезд ушел в ноябре–декабре. Мы играли неплохо, была уверенность в играх с соперниками с небольшим именем, как «Ак Барс», ЦСКА. С такими командами мы хорошо играем: строго, воюем, катаем шайбу. Но мы проиграли командам, которым не должны были», - приводит слова вратаря Metaratings.

Напомним, в своем последнем матче «Барыс» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:1. После 60 игр астанчане с 57 очками занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. От восьмой строчки, дающей право участия в плей-офф Кубка Гагарина, их отделяют два очка, однако по потерянным очкам конкуренты значительно опережают команду Андрея Скабелки.