World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Витязь» обыграл «Сочи», одержав четвертую победу кряду в КХЛ 

Встреча хоккейных команд состоялась в Ледовом дворце им. Юрия Ляпкина, в Балашихе.
02 февраля 2023 21:14
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Сочи» завершился победой хозяев со счетом 5:1.

Отметим, что за домашнюю команду дубль оформил Скотт Уилсон (1-я и 7-я минуты), по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев (8), Владимир Галузин (35) и Иван Ежов (54). Гости ответили единственным голом Артура Тянулина (26).

Таким образом, «богатыри» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 58 матчей. «Леопарды» располагаются на последней, 11-й строчке, имея в своем активе 23 очка.

Добавим, что 5 февраля «Витязь» примет на своей площадке «Нефтехимик», «Сочи» в тот же день сыграет с «Локомотивом» в Ярославле.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) – «Сочи» (Сочи) – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Уилсон (Граовац, Бородкин), 00:46

2:0 – Уилсон (Рой, Старков), 06:54 (бол.)

3:0 – Кугрышев (Кара, Волгин), 07:34 (бол.)

3:1 – Тянулин (Мичков, Гараев), 25:23

4:1 – Галузин (Ежов), 34:18

5:1 – Ежов (Волгин, Воронков), 53:17

Вратари: Шикин – Третьяк

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Витязь» обыграл «Сочи», одержав четвертую победу кряду в КХЛ 
Встреча хоккейных команд состоялась в Ледовом дворце им. Юрия Ляпкина, в Балашихе.
02.02.2023 21:14
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Владимир Крикунов: Расстроили ребята. Чем ближе к плей-оффу – тем больше вопросов к уровню судейства
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал матч СКА – «Локомотив».
02.02.2023 13:24
Хоккей
Гудачек не верит, что «Барыс» сможет выйти в плей-офф Кубка Гагарина
Казахстанцы отстают от кубковой восьмерки всего на два очка, но провели больше матчей, чем конкуренты.
02.02.2023 11:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Самсонов рассказал о своем самочувствии после восьми проведенных матчей подряд
Самсонов рассказал о своем самочувствии после восьми проведенных матчей подряд
Голкипер стал автором голевой передачи в матче против «Бостона».
02.02.2023 10:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вратарь «Сочи» Бердин: Мы привыкли к поражениям. Сейчас же нам воздалось
Южане победили московский «Спартак».
02.02.2023 09:06
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голевая передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» победить «Баффало» в матче НХЛ
22-летний россиянин набрал 42-е очко в сезоне.
02.02.2023 08:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Передача вратаря Самсонова не спасла «Торонто» от поражения в матче с лидером НХЛ «Бостоном»
Россиянин набрал уже второй результативный балл в сезоне.
02.02.2023 08:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В США посчитали, сколько голов будет у Овечкина в НХЛ, когда он закончит карьеру
В США посчитали, сколько голов будет у Овечкина в НХЛ, когда он закончит карьеру
Текущий контракт российского хоккеиста с «Вашингтоном» истекает в 2026 году
02.02.2023 08:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Ротенберг раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»: Человек весь в крови, а они не видели
Питерцы проиграли ярославцам четвертую встречу из шести.
01.02.2023 23:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Никитин объяснил, за счет чего «Локомотив» регулярно обыгрывает СКА
Ярославцы одержали четвертую победу над лидером в шести матчах.
01.02.2023 22:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика