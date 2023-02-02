«Витязь» обыграл «Сочи», одержав четвертую победу кряду в КХЛ 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Сочи» завершился победой хозяев со счетом 5:1.
Отметим, что за домашнюю команду дубль оформил Скотт Уилсон (1-я и 7-я минуты), по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев (8), Владимир Галузин (35) и Иван Ежов (54). Гости ответили единственным голом Артура Тянулина (26).
Таким образом, «богатыри» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 58 матчей. «Леопарды» располагаются на последней, 11-й строчке, имея в своем активе 23 очка.
Добавим, что 5 февраля «Витязь» примет на своей площадке «Нефтехимик», «Сочи» в тот же день сыграет с «Локомотивом» в Ярославле.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) – «Сочи» (Сочи) – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Уилсон (Граовац, Бородкин), 00:46
2:0 – Уилсон (Рой, Старков), 06:54 (бол.)
3:0 – Кугрышев (Кара, Волгин), 07:34 (бол.)
3:1 – Тянулин (Мичков, Гараев), 25:23
4:1 – Галузин (Ежов), 34:18
5:1 – Ежов (Волгин, Воронков), 53:17
Вратари: Шикин – Третьяк