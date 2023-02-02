Дубли Мартынова и Меркли принесли минскому «Динамо» победу над «Металлургом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своем льду обыграло магнитогорский «Металлург».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Игорь Мартынов и Ник Меркли. Гости ответили точными бросками Григория Дронова и Егора Коробкина, реализовавших большинство.

Таким образом, белорусская команда набрала 61 очко и вышла на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Уральцы с 70 очками остались на пятой строчке на Востоке.