Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:1).

Отметим, что за подмосковную команду дубль оформил Скотт Уилсон, по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев, Владимир Галузин и Иван Ежов.

«После трех забитых шайб мы расслабились. У соперника были хорошие моменты, чтобы сократить преимущество, но наш вратарь сегодня отлично все подчищал. Хорошо, что смогли вернуться в игру и довести начатое до конца. Простая игра с нашей стороны принесла результат», – приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Витязь» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков после 58 сыгранных матчей.

5 февраля подопечные Буцаева примут на своей площадке «Нефтехимик».