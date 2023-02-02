Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о победе своей команды над магнитогорским «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за белорусский клуб дубли оформили Игорь Мартынов и Ник Меркли.

«Ребята показали качественное выступление. На протяжении всего матча сработали грамотно, держали нужный темп. Благодаря тому, что придерживались плана и реализовывали свои моменты нам удалось сегодня победить. Команда воспряла, чувствуется правильный настрой. Мы мотивированы и голодны до побед», – приводит слова Вудкрофта пресс-служба белорусской команды.

Добавим, что минское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко после 59 проведенных встреч.

4 февраля подопечные Вудкрофта отправятся в гости к «Торпедо» в Нижний Новгород.